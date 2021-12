O brasileiro Thiago Silva deu um exemplo de solidariedade durante o jogo entre o PSG e o Lyon neste domingo, 8. O zagueiro entrou em campo de mãos dados com um garoto, que aparentava estar com frio. Enquanto os jogadores usavam casaco e luva, as crianças entraram com uma blusa sem manga.

O capitão do PSG percebeu que o menino estava encolhido e abraçou o garoto e passou a mão no seu ombro em uma tentativa de aquecê-lo. Logo em seguida, ele tirou seu casaco e deu para o menino, que vestia o uniforme do Lyon.

Da Redação Thiago Silva tira casaco para dar a torcedor mirim com frio

adblock ativo