Thiago Silva se reapresenta ao PSG: 'Simbora de volta ao trabalho'

O Paris Saint-Germain teve uma segunda-feira agitada em sua pré-temporada em Cingapura. O time, recheado de reservas, disputou uma partida amistosa contra o Atlético de Madrid, no estádio Nacional da Cidade de Cingapura, válida pela International Champions Cup - um torneio amistoso que reúne os grandes clubes da Europa. Antes do duelo, quem se reapresentou após as férias por ter disputado a Copa do Mundo da Rússia foi o capitão Thiago Silva.

Pela manhã, o zagueiro brasileiro desembarcou em Cingapura e foi direto ao hotel no qual o Paris Saint-Germain está hospedado. Na chegada, atendeu aos pedidos de torcedores por fotos e autógrafos e logo se encontrou com alguns de seus novos companheiros como o veterano goleiro italiano Gianluigi Buffon, contratado junto à Juventus.

Antes de iniciar os treinamentos físicos na academia do hotel, Thiago Silva se encontrou pela primeira vez com o novo técnico da equipe, o alemão Thomas Tuchel. Deu um longo abraço e um beijo no comandante do Paris Saint-Germain e conversaram por algum tempo.

Em suas redes sociais, Thiago Silva compartilhou um vídeo e escreveu a seguinte mensagem: "As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Simbora de volta ao trabalho no PSG". Na semana passada, ainda de férias no Rio de Janeiro, o brasileiro já cuidava de sua parte física no Fluminense, clube onde foi formado e é ídolo.

É provável que Thiago Silva faça sua estreia na temporada neste sábado, quando o Paris Saint-Germain fará a sua primeira partida oficial, Ainda na Ásia, em Shenzen, na China, enfrenta o Monaco, pela Supercopa da França. A estreia no Campeonato Francês está marcada para o domingo seguinte diante o Caen, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

adblock ativo