Thiago Silva lamenta corrupção e situação 'muito terrível' do futebol mundial

O zagueiro Thiago Silva, do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, definiu a situação atual do futebol mundial como "muito terrível" em termos administrativos. Ele deu entrevista coletiva nesta sexta-feira, na Granja Comary, durante a preparação para a Copa América. "Para a gente que gosta do futebol limpo, na bola, é estranho deparar com essa situação. Mas a nossa opinião (dos jogadores) não vai mudar nada."

Thiago Silva, porém, foi mais reticente ao ser questionado sobre a situação específica envolvendo a CBF. Procurou seguir a orientação superior de não mexer com o tema. "Nós temos de jogar futebol. Como disse o Dunga, a nossa parte é dentro de campo. Temos de trabalhar com a consciência tranquila, pois isso não pode atrapalhar dentro de campo."

Ao reiterar que a função do jogador é pensar exclusivamente no que ocorre dentro de campo, Thiago Silva explicou o motivo: "Se não ganhar (os jogos) nós é que seremos cobrados".

Ele não deu detalhes sobre a visita que o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, fez aos jogadores na quinta-feira. "A gente sempre tem o costume de o presidente vir nos visitar, para dar força. Foi isso o que ocorreu. Palavras de motivação, para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível. Ele está fazendo bem o papel dele, é importante estar ao lado da equipe."

Mesmo sem querer se aprofundar nas questões sobre as mazelas administrativas da cartolagem e seus reflexos sobre a CBF, Thiago Silva garante que os jogadores sabem o que está acontecendo. "Mas hoje a gente está representando a CBF, não podemos ir contra a CBF, independentemente da situação", disse. "Eu acredito que podemos fazer um futebol melhor, mas o que eu disser não vai mudar nada. Então, para quê a gente vai ficar falando? No final são eles (os cartolas) que decidem."

Ele vê com bons olhos a intenção de Zico de se candidatar à presidência da Fifa. Ao comentar a crise por que passa a entidade que comanda o futebol mundial, com denúncias de corrupção que atingem também a CBF, Thiago, apesar de considerar delicado para os jogadores dar opiniões sobre o assunto, elogiou bastante o ídolo do Flamengo.

"Zico tem experiência suficiente para esse cargo. Não só pelo nome, mas sim pela forma como trata as pessoas", disse. "Sei o quanto trabalha para melhorar sempre o futebol. Se vier a ser ele (o presidente da Fifa), vai fazer um bem para o futebol brasileiro."

adblock ativo