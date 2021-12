Thiago Silva exalta duelo 'brasileiro' contra o Chelsea

Dois dos grandes clubes europeus com mais brasileiros no seus elencos vão se enfrentar nas quartas de final da Liga dos Campeões. De um lado o Paris Saint-Germain de Thiago Silva, Alex, Marquinhos, Maxwell, Lucas e do naturalizado italiano Thiago Motta; do outro, o Chelsea de Willian, Oscar, Ramires e David Luiz.

"Estou muito feliz de jogar contra o Chelsea porque eles têm muitos brasileiros. Não posso esperar por esse jogo. São dois grandes clubes. Esse ano, espero que possamos chegar à semifinal. O sorteio proporcionou quatro grandes jogos nas quartas de final e não será problema jogar a segunda partida fora de casa", comentou Thiago Silva, capitão da seleção brasileira.

Já o técnico do PSG, Laurent Blanc, elogiou o líder do Campeonato Inglês e considerou que o rival terá vantagem de jogar a segunda partida em casa. "O Chelsea é um time que conhecemos muito bem, que sempre assistimos seus jogos no Inglês. Nós sabíamos que o sorteio poderia nos colocar diante de um rival talentoso e ele será o Chelsea. Estaremos preparados para esse desafio. Jogar a segunda em casa pode ser considerada uma vantagem para o Chelsea, então temos que fazer a diferença em casa, estando sólidos atrás e marcando gols no Parque dos Príncipes."

Chelsea

No lado dos ingleses, o diretor executivo do clube, Ron Gourlay também lembrou que qualquer duelo seria difícil. "São oito times de muita qualidade e contra o PSG será um jogo muito difícil, para o qual estaremos prontos. Nossa forma é boa e temos muitos jogos entre agora e o fim da temporada. Estamos numa boa classificação no Inglês então apenas precisamos levar um jogo de cada vez", comentou ele.

Para dois jogadores importantes do Chelsea, porém, o confronto diante do PSG terá um gosto de nostalgia. Em 2004, quando os dois clubes se enfrentaram na fase de grupos, Petr Cech fez seu primeiro jogo de Liga dos Campeões. Já John Terry marcou seu primeiro gol na competição.

