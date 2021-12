Thiago Silva dedica conquista do PSG a Neymar: 'A gente está com ele'

O zagueiro brasileiro Thiago Silva dedicou a conquista do Paris Saint-Germain a Neymar. Logo após a goleada por 7 a 1 sobre o Monaco neste domingo, 15, no duelo que sacramentou a sétima conquista da equipe no Campeonato Francês, o capitão da equipe lembrou do companheiro que se recupera no Brasil de uma cirurgia no pé direito.

"Quero desejar esse título para o Ney, moleque muito responsável. Sabemos tudo o que ele está passando neste momento. Um momento que ele gostaria de estar aqui, em especial no jogo de volta contra o Real Madrid. Tenho certeza que ele sofreu muito. Queria dizer que a gente está com ele, que a gente espera ele aqui no retorno para que possa se preparar cada vez mais para o Mundial", afirmou Thiago Silva.

Neymar utilizou o Instagram para se manifestar sobre a conquista. Ele publicou uma imagem do elenco e não se alongou muito sobre o título francês: "Queria muito estar mais perto de vocês, Parabéns rapaziada!!!! Allez Paris".

Ainda no gramado, o lateral-direito Daniel Alves comemorou seu 37º título da carreira. E, apesar da alegria em poder colocar mais uma taça no currículo, reconheceu que a conquista não foi mais do que uma obrigação.

"Foi o campeonato da regularidade. Conseguirmos ganhar porque fomos melhores. Eu acredito que um clube com essa projeção de grandeza, ganhar o Campeonato Francês, com todo respeito aos adversários, deve ser obrigação. Por tudo que investe, por todo processo de evolução, de querer ser um clube grande", disse.

O PSG faturou a taça com cinco rodadas de antecedência e com uma vitória arrasadora por 7 a 1 sobre o segundo colocado. A equipe da capital francesa foi a 87 pontos, contra 70 do Monaco. O Paris Saint-Germain agora volta a campo em busca de mais um troféu. Na quarta-feira visitará o Caen pela semifinal da Copa da França.

adblock ativo