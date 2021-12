Thiago Pereira revela boa forma para Pan-Pacífico

Com a ausência de Cesar Cielo, que preferiu se concentrar na preparação para o Mundial de Piscina Curta, em dezembro, no Catar, Thiago Pereira passa a ser a principal esperança de medalha da Seleção Brasileira de natação na disputa do Pan-Pacífico, competição que começa no dia 21, em Gold Coast, na Austrália. Ele diz estar em boa forma, mas alerta para a qualidade dos rivais que terá pela frente.

"Treinei bem para cá, mas conquistar medalhas é consequência do que trabalhamos. Alterei minha alimentação, estou mais seco, minha preparação física está mais forte, enfim, estou diferente", contou Thiago Pereira, que já treina, junto com os outros 18 nadadores da seleção, em Gold Coast.

"Sei que na minha prova vem os melhores, com exceção do Laszlo (Laszlo Cseh, da Hungria), mas é apenas menos um. Os três melhores do ranking mundial dos 200 metros medley em 2014 estarão aqui (pela ordem, o japonês Kosuke Higino e os norte-americanos Michael Phelps e Ryan Lochte). Vão ser provas fortes", contou o brasileiro, que, até agora, fez a 11ª melhor marca do ano nos 200 metros medley.

Thiago Pereira já soma três medalhas em duas edições disputadas do Pan-Pacífico, todas de bronze. Foi ao pódio nos 400 metros medley em Victoria/2006 e repetiu a dose em Irvine/2010, quando também terminou em terceiro lugar nos 200 metros medley. Agora em Gold Coast, ele vai nadar novamente as duas provas, mas também está inscrito nos 100 metros costas e nos 100 metros borboleta.

