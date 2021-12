Thiago Pereira fatura ouro nos 200m medley em Roma

Depois de passar dois dias em branco no Troféu Sette Colli, em Roma, a seleção brasileira masculina de natação foi à forra neste sábado, 15, no último dia do torneio, e conquistou de uma só vez três medalhas. E duas foram douradas: com Nicholas Santos, nos 50m borboleta, e Thiago Pereira, que ganhou os 200m medley.

Ambos, assim como toda a delegação brasileira, estão se preparando para disputar o Mundial de Barcelona, em julho. Nicholas, que já tinha o segundo melhor tempo do mundo no ano nos 50m borboleta, venceu neste sábado com 23s50, novo recorde do campeonato. Thiago Pereira também foi muito bem, com 1min58s12, que seria o oitavo tempo do ranking mundial. Atualmente o brasileiro está em terceiro nesta lista, com a marca que fez no Maria Lenk.

Segundo do ranking mundial, Henrique Rodrigues faturou o bronze, com 1min59s89, atrás também do húngaro Lazlo Cseh (1min58s32), medalhista de prata.

"Encontramos um caminho. A separação das ações para a natação masculina e feminina está dando certo e já surtem resultados. Deu muito trabalho organizar tudo isso junto com os técnicos envolvidos, o coordenador Rômulo (Rômulo Noronha) e os técnicos Alberto Silva (natação masculina) e Fernando Vanzella (natação feminina), mas está valendo á pena", comentou o supervisor técnico da CBDA, Ricardo de Moura. A seleção feminina está na França disputando etapa do Mare Nostrum.

adblock ativo