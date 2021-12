Thiago Pereira encerra sina e ganha bronze no Mundial

Dez anos depois do seu primeiro Mundial de Esportes Aquáticos, Thiago Pereira finalmente ganhou a sua primeira medalha. Nesta quinta-feira, ele conquistou o bronze nos 200m medley do Mundial de Barcelona, perdendo a prata porque cansou no final e acabou ultrapassado, na última braçada, pelo japonês Kosuke Hagino. O ouro foi para o astro norte-americano Ryan Lotche, que era o grande favorito para a prova.

A prata ficou por apenas 0s01, com o tempo de 1min56s30, a melhor marca de Thiago Pereira sem trajes tecnológicos na sua prova preferida. Na final desta quinta, o brasileiro passou os primeiros 50m na liderança, com uma ótima parcial de 24s92 no nado peito, seguiu em primeiro depois do borboleta, com total de 53s56, baixando mais de um segundo o tempo que fez na semifinal, mas foi passado por Lotche no nado de costas.

Mesmo assim Thiago foi para a última piscina com uma vantagem de 1s07 para o japonês Hagino, quase um corpo no visual. Mas a distância foi diminuindo aos poucos, até que o oriental conseguiu passar à frente, exatamente na batida de mão. Com isso, revidou o que Thiago fez com ele na final dos 400m medley nos Jogos de Londres, no ano passado. Na ocasião, o brasileiro foi 0s08 melhor para ganhar a prata.

Ao conquistar a sua primeira medalha em Mundiais de Esportes Aquáticos exatamente nos 200m medley, Thiago encerra uma incômoda sina. Ele havia ficado no quarto lugar nos Mundiais de 2009 (Roma) e 2007 (Melbourne) e nos Jogos de Pequim (2008) e Londres (2012). Ainda foi quinto nos Jogos de Atenas (2004). Agora finalmente conseguiu superar o húngaro Laszlo Cseh, que terminou em quinto em Barcelona. Michael Phelps, outro que sempre batia à sua frente, se aposentou.

Thiago Pereira está inscrito para nadar os 400m medley, que terá eliminatórias e finais no domingo. Ele, porém, já afirmou que não pretende participar da prova que lhe rendeu a medalha de prata nos Jogos de Londres. Alega que não treinou para ela durante este ano e não gostaria de competir apenas por competir.

