Thiago Pereira confirma intenção de disputar Jogos de Tóquio-2020

Após ficar em sétimo lugar nos 200 metros medley no Rio-2016, Thiago Pereira confirmou, em um vídeo que publicou nas redes sociais nesta segunda-feira, 22, que irá tentar participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, quando terá 34 anos. "Dando recado em primeira mão para todos: 'bora' pra 2020, porque não dá pra ficar sem isso", disse o nadador no vídeo.

Em Jogos Olímpicos, Thiago Pereira conquistou a medalha de prata nos 400m medley em Londres-2012. No Rio, optou por participar apenas dos 200m medley, ficando na sétima colocação na final, para evitar desgastes com outras provas. Em Pequim-2008 e em Londres-2012, o brasileiro ficou no quarto lugar nessa prova. Em Atenas-2004, ficou em quinto.

Caso Thiago consiga se classificar para a Olimpíada de Tóquio, será a primeira vez que o brasileiro irá competir sem o rival Michael Phelps, que se aposentou após ter conquistado cinco ouros e uma prata no Rio. Um dos ouros foi nos 200m medley, em que nadou ao lado de Thiago. Outro possível rival a se aposentar antes de Tóquio é Ryan Lochte, que completaria 36 anos em 2020.

Uma das esperanças de medalha da natação brasileira no Rio, Thiago acabou sem ir ao pódio no Rio de Janeiro, assim como os outros nadadores, como Bruno Fratus e Marcelo Chierighini. A única medalha da natação veio em águas abertas, na maratona aquática, com o bronze de Poliana Okimoto.

#tokyo2020 #vaithiago Um vídeo publicado por Thiago Pereira (@oficialthiagopereira) em Ago 21, 2016 às 6:09 PDT

