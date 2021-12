Thiago Camilo vence a primeira do ano na Stock Car

Thiago Camilo conquistou a primeira vitória do ano na Stock Car neste domingo, ao chegar na frente na etapa de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O piloto deixou para trás Max Wilson e Valdeno Brito, terceiro colocado.

Após conquistar a pole position no sábado, Átila Abreu não conseguiu passar do 10º lugar neste domingo, enquanto Rubens Barrichello largou em quarto e terminou a corrida no quinto posto.

Neste domingo, Camilo largou da quinta colocação e se destacou na saída ao passar Cacá Bueno e Barrichello logo no início. Na sequência, superou Abreu e Wilson nas voltas finais para faturar a vitória. Nem as duas bandeiras amarelas, que exigiram a entrada do safety car na pista, impediram a vitória do piloto.

"Sabia que, pelo fato de estar largando por dentro, eu poderia me aproveitar e ganhar duas posições na largada, e foi o que aconteceu. Passei o Rubinho e o Cacá. Fiquei atrás do Átila, que teve problemas. Depois consegui ultrapassá-lo. Vinha acompanhando de perto o Max, que em alguns trechos conseguia abrir", comentou Camilo.

O vencedor da prova dedicou a vitória ao seu pai. "Estou muito feliz. Gostaria de dedicar essa vitória, obviamente, ao meu pai. O automobilismo é um esporte complicado e meu pai me ajudou muito no início da carreira e fez com que eu ingressasse na Stock Car de uma maneira muito mais fácil, pelo fato de ter sido piloto", afirmou.

A corrida em Ribeirão Preto alterou a ponta da classificação. Cacá Bueno, quarto colocado na prova, voltou à liderança, agora com 124 pontos. Ricardo Maurício, 9º, caiu para o segundo lugar geral, com 123 pontos, seguido agora por Thiago Camilo.

adblock ativo