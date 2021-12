Thiago Camilo e Raphael Matos vencem na Stock Car

Thiago Camilo e Raphael Matos foram os vencedores das duas corridas da Stock Car disputadas em Santa Cruz do Sul (RS), na manhã deste domingo, 28. Ambos buscaram a vitória após largarem na pole position na primeira e na segunda provas do dia, respectivamente. Matos subiu no lugar mais alto do pódio pela primeira vez na categoria.

Camilo completou 27 voltas da primeira corrida em 41min59s283, deixando para trás Daniel Serra e Allam Khodair. A prova foi marcada por duas entradas do carro de segurança na pista e por confusões nos boxes. Popó Bueno foi acertado por Nonô Figueiredo na metade da disputa e Átila Abreu foi vítima de vacilada da própria equipe.

Ele deixou os boxes com o galão de combustível pendurado em seu carro. Sem poder fazer o retorno, completou uma volta assim até retornar ao pit stop e remover o galão. Em boa situação até então, o líder do campeonato acabou terminando a prova somente na 23ª colocação.

A segunda corrida começou com Raphael Matos na pole. E de lá o piloto não saiu até a bandeirada final. Segurando a pressão dos rivais, ele resistiu até quando a vantagem foi reduzida pela entrada do carro de segurança na pista. Matos completou 13 voltas em 22min44s812 de prova. Julio Campos foi o segundo colocado, seguido de Max Wilson.

Apesar da falha da sua equipe, Átila Abreu manteve a liderança do campeonato, com 145,5 pontos, contra 145 de Rubens Barrichello. Thiago Camilo é o terceiro colocado geral, com 136,5 e Cacá Bueno tem 134.

A próxima etapa da Stock Car será disputada agora somente em 2 de novembro, em Tarumã (SP). Será a antepenúltima etapa da temporada 2014.

