Thiago Alcântara é operado e vai desfalcar o Bayern por três semanas

Thiago Alcântara, o meia hispano-brasileiro do Bayern de Munique, foi operado na virilha e vai perder a reta final do campeonato alemão, disse o técnico Hansi Flick nesta sexta-feira, 12, um dia antes do confronto da 31ª rodada contra o Borussia Mönchengladbach.

"Ele terá que parar por três semanas. Tomamos a decisão de fazer isso agora e ele estará pronto para a final da Copa da Alemanha", em 4 de julho em Berlim contra o Bayer Leverkusen, acrescentou o técnico do time da Baviera.

Flick também deu boas notícias sobre os outros jogadores lesionados: Niklas Süle, afastado desde outubro (ligamentos cruzados do joelho), e Philippe Coutinho (operado no tornozelo) estão passando por exames: "Se tudo der certo, eles vão se reintegrar pouco a pouco (nos treinos coletivos) a partir da próxima semana", afirmou.

Para o francês Corentin Tolisso, que também fez uma cirurgia no tornozelo em abril, "tudo está indo bem, ele está de volta aos treinos para recuperar a forma", disse Hansi Flick, que pode conquistar seu primeiro título no campeonato alemão como treinador no sábado, se o Bayern derrotar o Borussia Mönchengladbach e se o Borussia Dortmund perder para o Fortuna Düsseldorf.

