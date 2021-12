Thaísa posta foto com nova saia do Osasco

A central Thaísa, do Osasco, postou no instagram foto com o novo uniforme da equipe para a Superliga Feminina de Vôlei 2013/14. O modelo troca os antigos e tradicionais shorts por uma saia.

A peça já foi mostrada na vitória contra o Maranhão Vôlei por 3 sets a 0 na última sexta-feira, 27. Vestida com o novo uniforme, Thaísa aprovou o novo visual das meninas do Osasco nas quadras nesta temporada.

No instagram da loura do vôlei, muitos elogios. "Que gata", diz mmurilosantos. Fabianodom destaca a atleta: "jogou muito ontem, só bola antes da linha dos 3"

