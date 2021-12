Tevez é cortado pela Argentina, não pega Brasil e volta para o Boca Juniors

Depois de dois dias de muita especulação, a Associação de Futebol Argentino (AFA) anunciou no início da noite desta terça-feira o corte do atacante Carlitos Tevez. O jogador está com sobrecarga muscular e com uma lesão no tornozelo esquerdo e não terá condições de enfrentar nem o Brasil, quinta, nem a Colômbia, na terça-feira que vem.

Tevez já não participou da derrota do Boca para o Rosario Central, domingo, por 3 a 1, pela última rodada do Campeonato Argentino - a equipe havia faturado o título antecipadamente. Na segunda-feira, quando a seleção se apresentou, o jogador passou por exames e a imprensa argentina chegou a noticiar seu corte.

Só agora, entretanto, é que ficou definido que Tevez não terá mesmo condição física de participar de nenhuma das duas próximas partidas da Argentina pelas Eliminatórias da Copa, encerrando uma temporada que durou um ano e meio para ele. O atacante foi vice-campeão da Liga dos Campeões com a Juventus, disputou a Copa América com a Argentina e já iniciou um intenso segundo semestre com o Boca. Agora, volta ao clube para se tratar.

Sem Tevez, o técnico Gerardo Martino perde seu terceiro jogador de ataque para o jogo mais aguardado das Eliminatórias. Os dois titulares de frente também estão machucados e nem foram convocados: Lionel Messi e Sergio Agüero. Ainda assim, o treinador conta com Higuaín, Lavezzi, Angel Correa e Gaitán.

Na semana passada, Martino já teve que cortar o lateral-direito Pablo Zabaleta e o zagueiro Ezequiel Garay, ambos por lesão. Para os seus lugares foram chamados Gino Peruzzi (do Boca) e Jonathan Maidana (do River).

