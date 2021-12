Tevez é chamado e volta à seleção após mais de 3 anos

Foram três anos e quatro meses de ausência, mas Carlitos Tevez finalmente está de volta à seleção argentina. O atacante da Juventus apareceu entre os 25 nomes convocados pelo técnico Gerardo Martino nesta segunda-feira, 27, e integrará a delegação para os amistosos diante da Croácia, no dia 12 de novembro, e Portugal, seis dias depois, ambos na Inglaterra.

Esta é a primeira vez que Tevez é chamado desde a Copa América de 2011, na qual a Argentina foi eliminada nas quartas de final pelo Uruguai, mesmo atuando em casa. Aquele foi o fim da linha para o técnico Sérgio Batista, demitido após a competição. Em seu lugar, assumiu Alejandro Sabella, que nunca convocou o atacante ao longo de seus três anos na seleção.

Sabella sempre garantiu que a opção por não chamar Tevez era técnica, mas a imprensa argentina levantou outros possíveis motivos para isso. Parte dela chegou a afirmar que o atacante não era chamado porque tinha problemas de relacionamento com Messi. Outra parte garantiu que o jogador não se bicava com o próprio treinador desde o tempo em que trabalharam juntos no Corinthians, em 2005 - na época, Sabella era auxiliar do técnico Daniel Passarella.

O fato é que Tevez ficou de fora da seleção por um longo período, mesmo vivendo grande fase na Juventus nas últimas temporadas. Torcedores argentinos chegaram a ir às ruas pedindo sua convocação para a última Copa do Mundo, mas Sabella ignorou os pedidos e levou a Argentina à segunda colocação no Brasil mesmo sem o jogador.

Até pelo discurso de dar continuidade ao trabalho de seu antecessor, Gerardo Martino deixou Tevez de fora de suas duas primeiras listas à frente da Argentina, mas agora voltou a chamá-lo. Com isso, quem perdeu o lugar na equipe foi Ezequiel Lavezzi, do Paris Saint-Germain, ausência mais sentida nesta segunda.

Martino, aliás, já começa a dar sua cara para a seleção e nesta convocação chamou 11 nomes que não estiveram no último Mundial. Os destaques, além de Tevez, ficam por conta do goleiro Willy Caballero, do Manchester City, o zagueiro Federico Fazio, do Tottenham, e o lateral-esquerdo Cristian Ansaldi, do Atlético de Madrid.

