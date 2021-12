Tevez diz que seu "ataque dos sonhos" teria Messi e Rooney

Em entrevista ao jornal inglês Daily Mail, o atacante argentino Carlitos Tevez formou o seu 'dream team' para um ataque ideal. E a escalação é de peso: um trio fomado ao lado do companheiro de seleção argentina, Lionel Messi, e do ex-companheiro de ataque no Manchester United, o inglês Wayne Rooney.



"Rooney é o melhor na sua posição. E Messi também é o melhor na sua posição. Meu ataque dos sonhos seria Rooney, Messi e, é claro, Tevez. Jogaríamos no 4-3-3".

Perguntado sobra a ausência do craque português Cristiano Ronaldo, Tevez elogiou o ex-companheiro, com quem jogou junto no Manchester United, mas manteve o astro do Real Madrid fora do seu 'dream team'. "Nós não poderíamos jogar todos juntos no mesmo time".



Tevez é o destaque da boa campanha do Manchester City na temporada, que ocupa o quarto lugar no Campeonato Inglês. No próximo sábado(às 11 horas, horário de Brasília), Tevez e o City têm pela frente um grande desafio: o clássico contra os rivais do Manchester United, seu ex-clube, que está no luta pelo título inglês.



"Eu amo esse jogo. Ele é especial, diferente. Mas isso não tem nada a ver como minha transferência do United para o City. É que como eu joguei pelos dois times, sei muito bem o que ele significa para os torcedores dos dois lados".



O City ocupa atualmente a quarta posição da Premier League, com 62 pontos, quatro a frente do Tottenham e seis a frente do Liverpool, na briga pela última vaga para a Liga dos Campeões da Europa. Já o United está em segundo, com 73 pontos, e luta pelo título com o Chelsea (74 pontos) e o Arsenal (71 pontos).







