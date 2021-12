Atual líder do Campeonato Italiano e defendendo o terceiro título consecutivo, o Juventus atingiu nesta quinta-feira, 6, a marca de 10 milhões de fãs em sua página no Facebook. E em comemoração à marca, o clube de Turim postou um vídeo com o argentino Carlito Tevez acertando um chute incrível.

No promocional, o camisa 10 da equipe alvinegra aparece no alto de um prédio com um companheiro no campo, bem distante, sinalizando para o chute. O ex-corintiano manda um balaço e acerta um símbolo que simula o "curtir" do Facebook embaixo de uma das traves.

Artilheiro da equipe no torneio, Tevez assina a bola antes do chute e comemora apontando para seu nome e o número 10 na camisa, onde a Velha Senhora faz referência ao número de fãs em sua página na rede social.

Confira abaixo a façanha do argentino:

Tevez acerta chutaço em vídeo comemorativo da Juve. Veja!

