Testemunha diz ter filmado Schumacher esquiando suavemente

Uma testemunha de origem alemã afirmou que filmou, por acaso, Michael Schumacher esquiando no momento de seu acidente e que ele estava com uma velocidade moderada, segundo a revista Der Spiegel em sua edição online deste sábado.

Um 'steward' de 35 anos, que mora em Essen (oeste da Alemanha) afirma ter realizado filmagens casuais do heptacampeão de Fórmula 1 com seu 'smartphone', enquanto filmava sua namorada, a alguns metros de distância do local do acidente, segundo a publicação.

De acordo com a testemunha, que entrou em contato na sexta-feira com a Spiegel, o esquiador que seria Schumacher deslizava "a uma velocidade máxima de 20 km/h".

Em um plano secundário de seu vídeo, se vê algo borrado semelhante a um esquiador que avança em um caminho secundário entre duas pistas de neve batida e depois cai.

Esta pessoa pensa em enviar a filmagem à promotoria de Albertville, França, que investiga o acidente, segundo a Der Spiegel.

Contactado pela AFP, o promotor de Albertville declarou que está interessado neste depoimento se for confirmado, convidando o 'steward' alemão para entrar em contato com a gendarmaria de Saboya.

O magistrado não quis dar mais informações, limitando-se a dizer que informará no domingo a data em que dará uma coletiva de imprensa.

Sabine Kehm, porta-voz da família Schumacher, informou neste sábado que o ex-piloto se encontra em estado crítico, mas estável.

