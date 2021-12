'Território Esportivo' é lançado nesta terça-feira

O Projeto Bahia Território Esportivo foi lançado nesta terça-feira, 22, na Tribuna de Honra do Estádio de Pituaçu, em Salvador, com o objetivo de alcançar inclusão social a partir do esporte, não apenas em Salvador, mas também em outros quatro municípios do interior baiano: Vitória da Conquista, Itabuna, Camaçari e Juazeiro.

Os esportes judô, luta olímpica, atletismo, tênis de mesa, basquete, handebol, boxe e badminton estão programados para serem realizados em 20 escolas de cada um dos municípios e em Arenas Multiesportivas, construídas em locais públicos das cidades. A expectativa é que o projeto atinja 22 mil pessoas até o dia 23 de dezembro.

As atividades em Salvador foram iniciadas na segunda-feira, 21. Já na Arena Multiesportiva, que ficará lozalizada na Praça do Parque Costa Azul, a ação começa na quinta, 24.

O prejeto é uma realização da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), por meio da Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb), com parceria do Ministério do Esporte.

Confira programação

Salvador: de 21/11 a 26/11, das 9h às 17h;

Vitória da Conquista: de 27/11 a 03/12, das 9h às 17h;

Itabuna: de 04/12 a 09/12, das 9h às 17h;

Camaçari: de 10/12 a 16/12, das 9h às 17h;

Juazeiro: de 17/12 a 23/12, das 9h às 17h.

adblock ativo