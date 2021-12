Terezinha Guilhermina troca 400m por salto em distância

Atual recordista mundial dos 400m rasos da classe T11, que bateu em 2007, a mineira Terezinha Guilhermina, de 38 anos, abriu mão da prova para se dedicar a um novo desafio: o salto em distância.

De acordo com a assessoria do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a ideia partiu da própria atleta, que está treinando com Amaury Veríssimo – coordenador de velocidade do CPB e o mesmo técnico de Silvânia Costa, medalhista de ouro na Rio-2016.

"Ela está pensando nela mesma, na idade dela e na competitividade nos torneios. O foco da atleta, agora, é no Open de Atletismo Paralímpico, que acontece em abril, para tentar índice para disputar o Mundial, que será realizado em Londres em julho", informou a assessoria.

A nova modalidade foi comemorada por Maurren Maggi, saltadora campeã olímpica em Pequim-2008, que comentou "está linda voando!" quando a paratleta publicou as primeiras imagens dos treinos em suas redes sociais. No entanto, o CPB negou qualquer tipo de parceria entre as duas.

Quebra da hegemonia

A mudança chega pouco depois de um rendimento abaixo do esperado na Paralimpíada Rio-2016, quando Terezinha não conseguiu manter o rendimento de Londres-2012.

Em vez dos dois ouros nos 100m e nos 200m, no Rio ela conquistou uma prata no revezamento 4x100m e um bronze nos 400m.

