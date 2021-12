Terceira edição da Copa das Ligas incentiva jovens através do esporte

Segue até 3 de agosto, em Salvador, a terceira edição da Copa das Ligas, que reúne 16 equipes e mais de 400 atletas a partir dos 16 anos.

O objetivo do campeonato é promover a inclusão social e revelar novos talentos do futebol. As partidas acontecem nos clubes Paranapanema, no Jardim das Margaridas, e na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Piatã.

Os próximos jogos ocontecem nos dias 6 e 7 de julho. O clube Paranapanema recebe os confrontos Ondina x Arenoso e Barris x Baixiense. Na AABB, estão previstos os duelos entre Fazenda Coutos x Praia Grande e Tancredo Neves x Mata Escura.

