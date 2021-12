Terceira Corrida do Garçom acontece nesta segunda

A terceira edição da Corrida do Garçom acontece nesta segunda-feira, 12. A competição será realizada às 15h, no Sindicato dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade de Feira de Santana (Sindtturhfs).

O objetivo da corrida é homenagear os garçons e garçonetes, que têm seu dia celebrado em 11 de agosto. A corrida terá um percurso de 50 metros e vencerá aquele que chegar em primeiro lugar segurando uma bandeja com cinco latas de bebidas não alcoólicas.

Poderão participar garçons e garçonetes no exercício da profissão há pelo menos 1 ano com registro da carteira de trabalho em estabelecimento associado ao SindFeira de Santana e que possuam carteira do Sesc devidamente regularizada.

