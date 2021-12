Tenistas baianos vencem torneio Bahia Juniors Cup

O tenista Silas Cerqueira conquistou o título do Bahia Juniors Cup, ao bater o paulista Igor Marcondes por 2 sets a 0, no sábado, 26, na final do torneio disputado no Costa Verde Tênis Clube, em Salvador, durante o mês de outubro.

Natural de Feira de Santana, o atleta de 17 anos foi o primeiro campeão baiano da competição na chave dos 18. Agora, a promessa do tênis baiano se prepara para disputar o torneio de duplas, ao lado de Thiego Souza.

Na categoria dos 16 anos, Leonardo Menezes superou João Lucas Alves, também por 2 sets a 0 e comemorou o título na categoria dos 16 anos. Com a conquista do troféu, Menezes pontuou no ranking Cosat Sul-Americano e vai subir algumas posições na contagem continental.

A Bahia Juniors Cup foi disputada no Costa Verde Tênis Clube e é um evento da série International Tennis Federation (ITF) que conta pontos para o ranking mundial. O torneio foi organizado pela Federação Bahiana de Tênis, com o apoio dos Correios e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

adblock ativo