Tenistas baianos avançam e se enfrentam no Bahia Juniors Cup

Os tenistas baianos Evaldo Neto e Leonardo de Menezes venceram seus jogos e avançaram, nesta quarta-feira, 22, às quartas de final da 29ª edição do Bahia Juniors Cup. Nesta quinta, 23, às 9h30, os atletas se enfrentam por uma vaga na semifinal.

Nos confrontos do dia, Evaldo Neto bateu Francisco Neto por 2 seta a 0, com duplo 6/4. Já Leonardo de Menezes, virou o jogo contra Igor Thiago e venceu por 2 a 1, com 3/6, 6/4 e 6/3.

O principal favorito ao título e atual vice-campeão da competição, Igor Ribeiro Marcondes, segue em busca de sua segunda final em solo baiano. Na estreia, ele venceu Rafael Wagner por 2 a 0, com 6/2, 6/3, e agora vai encarar Arion Santinho, pelas quartas.

