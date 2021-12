Tenista paranaense vence e decide título do Bahia Juniors Cup

A Paranaense Nathália Gasparin depende agora de apenas uma partida para ser campeã da categoria 18 anos do Bahia Juniors Cup, que está sendo disputado no Clube Bahiano de Tênis.

Nesta sexta-feira, 29, Nathália eliminou a portuguesa Rebeca Silva, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2 3/6 6/1, e se classificou para a decisão do titulo do torneio de simples, que será disputada neste sábado, 30.

A portuguesa Rebeca Silva vinha de vitória contra a baiana Maria Menezes nas oitavas de final, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2 3/6 6/1.

A paranaense de 17 anos vai enfrentar a peruana Romina Ccuno, de apenas 15 anos, que assim como Nathália busca troféu inédito na 33ª edição do torneio.

Nathália tenta manter a tradição de títulos do Brasil no torneio vencido por Thaísa Pedretti em 2013, 2015 e 2016 e por Maria Silva em 2014.

Na partida em que se classificou para a final, Ccuno venceu com facilidade a boliviana Isabela Ciacanglini por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 6/1.

Baiana fica com o vice

Já pela categoria 16 anos, a baiana Thainá Carvalho enfrentou a carioca Isabela Mercante na decisão do título e ficou com o vice-campeonato, após perder por 6/3, 6/0.

"Esperava um jogo mais duro, comecei um pouco fria, não estava conseguindo jogar muito bem, mas fui esquentando e consegui ir bem. Estou muito feliz e comemorando meu aniversário com essa conquista", disse Isabela.

Os jogos seguem esta tarde pelas semifinais masculinas com duelos nas categorias de 14, 16 e 18 anos.

Um dos favoritos na 18 anos, que é a categoria principal, o baiano Natan Rodrigues tem jogo programado para às 18h, pela semifinal.

A entrada é gratuita para assistir aos jogos no Clube Bahiano de Tênis.

