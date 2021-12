Tenista Natan Rodrigues defende título no 35º Bahia Juniors Cup em Salvador

Tenistas favoritos e favoritas para os títulos da 35ª edição do Bahia Juniors Cup estreiam nesta terça-feira no campeonato, em Salvador. Em quadra, o baiano Natan Rodrigues, atual campeão do torneio e número 109 do mundo, fará o terceiro jogo do dia.

A partida do tenista ocorre às 10h30 no Clube Bahiano de Tênis contra o qualifier Gustavo Camelo. Em 2018, Rodrigues levantou o troféu da terceira maior competição do país, arrancando para ficar perto do top 40 mundial e disputar três Grand Slams, em 2019, vencendo a partida na chave principal de Wimbledon.

No meio desta temporada, acometido por uma apendicite e problemas no intestino, o atleta perdeu cerca de dois meses de eventos, entre eles, o Roland Garros.

"Muito bom poder estar de volta para buscar essa conquista. Sou o favorito aqui, mas jogo é jogado, não se ganha fora da quadra, só dentro. Tem bons concorrentes na chave como o João Loureiro que faz parte do Time Guga conosco, o uruguaio Francisco Llanes, entre outros. Me sinto bem preparado para jogar um bom torneio, mas é preciso jogar bem em quadra para ter chances", disse o baiano.

Thiago Alves, um dos treinadores de Natan Rodrigues, apontou que o Bahia Juniors Cup será um torneio de resgate de confiança para o atleta. "Com certeza vejo o torneio aqui em Salvador como um resgate, coloquei isso para ele, resgate da confiança. Ele jogou os outros torneios como Wimbledon e US Open mesmo não estando tão confiante, mas falei que ele deveria ter ido, ganhar essas experiências nos Slams, vivenciando esse ambiente. Esse ano está sendo de grandes ganhos de experiência e aprendizado para ele. Nessa fase que ele está o mais importante é aprender para não errar no futuro. Ele ganhou aqui ano passado, jogando em casa no clube onde sempre esteve presente é importante para ele. Natan é bastante família então é bem especial."

Baianos

Além de Natan, a Bahia estará em quadra ainda com Gustavo Schwebel, enfrentando Diogo Tinoco, por volta das 12h. Em 2018, ele marcou sua primeira vitória no evento "Trabalhando bem forte, treino aqui, gosto muito de jogar aqui no Bahiano, quadra rápida, me sinto bem e firme para ir bem no torneio. Quanto mais gente vier, melhor, eu gosto seja torcida a favor ou contra, tem energia a mais".

Há também as partidas de Luis Cupertino e Gabriel Generoso e das meninas Maria Menezes e Lorena Castellanos, às 9h30, além de Julia Cantalino, que enfrenta Ana Candioto no mesmo horário.

