Tenista junvenil baiano estreia no Aberto da Austrália

O tenista baiano Natan Rodrigues, de apenas 16 anos, vai vier o maior desafio de sua carreira como atleta neste sábado, 19, em Melbourne, na Austrália. A partir das 6h, ele estará estreando no Torneio Aberto da Australía para atletas juvenis, o primeiro Grand Slam da temporada do tênis.

"Eu acho que é uma grande honra levar o Brasil para um dos maiores torneios de tênis do mundo, mas acho que já tenho experiência para gerenciar da melhor maneira possível. É a minha primeira vez jogando e espero fazer bonito", comentou.

O 'experiente' tenista vai enfrentar na sua estreia o o tcheco Dalibor Svrcina, sétimo favorito no torneio e número 11 do ranking da categoria. A chave do torneio juvenil foram divulgadas nesta sext-feira e contará também com o paulista Mateus Alves.

Ambos vão tentar igualar a façanha do alagoano Tiago Fernandes, que conquistou o título juvenil do Aberto da Austrália na edição de 2010.

Natan é o atual 37º colocado no ranking mundial juvenil, enquanto Mateus, de 17 anos, é o 29º do mundo. Mais experiente que o baiano, ele vai para o seu quarto Grand Slam. O paulista tem estreia prevista para domingo, contra o japonês Hikaru Takeda.

O Brasil poderia ter sido representado por um terceiro atleta juvenil se o mineiro João Ferreira tivesse conseguido furar o qualificatório. Logo na primeira rodada, Ferreira, de 17 anos e 97º do ranking, caiu para o japonês Ryuhei Azuma por 6/4 e 6/3.

