Tenista é eliminado após atingir juíza com raquete; assista

O tenista Darian King, número 310 do ranking mundial, foi eliminado do Challenger de Charlottesville após acertar acidentalmente uma juíza de linha com a raquete durante o jogo contra o britânico Edward, nos Estados Unidos.

King perdia o primeiro set por 6/4 e estava em desvantagem em 5 a 2 no tie-break da segunda parcial, quando sofreu um ataque de raiva. Ele arremessou a raquete contra a parede, que acabou ricocheteando e atingindo a juíza, que caiu no chão setindo dores. A atitude do atleta foi considerada antidesportiva.

Da Redação

