Tenista desmaia durante partida do Aberto dos Estados Unidos

A tenista Victoria Azarenka passou por um susto nesta quarta-feira, 1º, durante o Aberto dos Estados Unidos. Número 11 do mundo, a atleta desmaiou enquanto enfrentava a argentina Gisela Dulko pela segunda rodada do Grand Slam.

A bielorrussa pediu atendimento médico durante o terceiro game da partida. No retorno, 'furou' um saque, mostrando claramente que estava tonta. Guerreira, Azarenka continuou na partida, mas se deitou no fundo da quadra durante o sétimo game.

O desmaio aconteceu por conta do forte calor que incidia sobre o complexo esportivo. No momento da partida, a temperatura do ar era de 35ºC, mas estima-se que a sensação dentro da quadra fosse de 42ºC.

adblock ativo