Tenista baiano vence e vai à final do Bahia Juniors Cup

O tenista baiano Leonardo de Menezes garantiu vaga na final do Bahia Juniors Cup, disputado em quadras de saibro do Costa Verde Tênis Clube, em Salvador. Nesta sexta-feira, 24, ele derrotou o pernambucano João Lucas Reis por 2 sets a 0, com um duplo 7/5.

Na manhã deste sábado, às 9h, Leonardo volta á quadra para batalhar pelo título. Ele enfrentará Igor Ribeiro Marcondes, principal favorito e atual vice-campeão do torneio, que passou por Felipe Meligeni, sobrinho do tenista Fernando Meligeni.

A competição conta pontos para o ranking mundial dos 18 anos da Federação Internacional de Tênis, pontos para o ranking Cosat (Sul-Americano) dos 16 e 14 anos mais ranking nacional da Confederação Brasileira e Tênis nos 12 anos.

