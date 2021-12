Tenista baiana vai jogar torneio nos EUA

A tenista baiana Maria Barbosa Menezes , de 14 anos, ganhou convite para disputar a chave principal do Eddie Herr. O torneio é considerado um dos maiores do mundo da classe juvenil e é disputado na IMG Academy.

Localizado em Bradenton, na Flórida, recebe grandes nomes do tênis como Maria Sharapova, Kei Nishikori, Andre Agassi e Tommy Haas. A chave principal larga nesta sexta-feira, dia 25, mas a primeira adversária de Maria só será conhecida nesta quinta-feira, 24.

A tenista baiana foi premiada por sua ótima temporada na categoria onde esteve entre as seis melhores da América do Sul e disputou a Gira Europeia com alguns dos maiores eventos do planeta na categoria.

Treinada por Duda Catharino, no Clube Bahiano de Tênis, ela também foi campeã Sul-Americana com o Brasil no Paraguai e esteve no Mundial em Prostejov, na República Tcheca.

O Eddie Herr e o Orange Bowl, outro grande torneio na gira pelos Estados Unidos que a tenista irá disputar, possuem cerca de dois mil atletas de 90 países cada um.

Na categoria feminino já teve campeãs nos 14 anos como a belga Justine Henin, que veio a se tornar número 1 do mundo com títulos de Grand Slam no profissional.

