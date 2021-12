Tênis: torneio internacional infanto-juvenil começa neste sábado

O Clube Bahiano de Tênis, na Barra, recebe a partir deste sábado, 15, às 12h, a 32ª edição do Bahia Juniors Cup. Com 230 jovens tenistas, o evento é considerado o maior da classe infanto-juvenil do Nordeste e o terceiro em importância no país. Segundo os organizadores, só perde para a Copa Gerdau e o Banana Bowl.

Os dois primeiros dias a competição das categorias masculino e feminino, que seguirá até o dia 22 deste mês, abrigarão a fase do qualifying. Atletas de 12 países tentam acesso à chave principal, que começará na segunda-feira, quando passarão a concorrer a uma pontuação grau 3 pro do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF).

Este ano serão 230 atletas, 20 a mais do que no ano passado. A classe 18 anos é a única que soma pontos para o ranking da ITF. Já as de 14 e 16 anos contam para o ranking Cosat, Sul-Americano e Tennis kids, enquanto a 11 anos vale para o ranking da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Favorito da categoria principal (18 anos), o argentino Sebastian Baez terá como concorrente o paranaense Thiago Wild, número 150 do mundo. Wild, de 16 anos, tem como principal título o do BNP Paribas Cup 2014, na classe 14 anos, em Roland Garros.

Este ano fez quartas de final na Copa Gerdau, um dos nove maiores torneios do mundo, jogado em Porto Alegre. Depois, quartas no Astrid Bowl, em Charleroi, na Bélgica, e disputou o quali do US Open.

“Até aqui tive uma boa temporada, a primeira sem lesões e com bons resultados ganhei bons jogos. Acho que poderia estar melhor no ranking, mas ainda tenho torneios por jogar e pretendo terminar entre os 100”, projeta o brasileiro.

Baianos

Os baianos Natan Rodrigues e Maria Menezes têm mostrado serviço em torneios no Brasil e exterior. Os dois tenistas locais prometem dar trabalho aos favoritos de suas respectivas chaves. Atual campeão dos 14 anos, Natan estreará na categoria 16 anos.

“Jogar em casa é muito bom, estou uma categoria acima, venho jogando meus primeiros torneios de 16 anos e este torneio será um bom desafio”, disse o jogador.

Atual campeã da 14 anos, Maria Menezes também fará a primeira participação na categoria 18 anos. “Será uma grande experiência jogar contra meninas mais velhas e algumas das melhores do mundo”, afirmou Maria.

Na chave dela, a principal favorita é a paranaense Thaísa Pedretti atual campeã do torneio. “Venho defender meus pontos do ano passado. Meu objetivo até o final do ano é conseguir um bom ranking pra entrar nas chaves de Grand Slam no ano que vem”, comentou Thaísa.

A tenista garante que a fase de problemas físicos passou. “Tem sido um ano de superação. Depois de uma lesão no abdômen, que me deixou bom tempo longe das quadras, estou recuperada para pontuar no ranking da WTA e entrar na corrida”, completou Thaísa.

