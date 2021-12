Tênis: Thiago Monteiro decide não disputar o Masters 1000 de Miami

O tenista brasileiro Thiago Monteiro decidiu não participar do Master 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Ainda recuperando o ritmo após uma lesão na panturrilha, sofrida durante a gira de saibro da América do Sul, ele não entrou em quadra nesta quinta-feira para o duelo contra o sul-africano Kevin Anderson.

"Acabei tomando a decisão mais pelo tempo de treino mesmo. A panturrilha já está 100%. Como voltei a treinar em quadra faz pouco tempo, somente três ou quatro dias atrás, acabei sentindo dores em outras partes do corpo. É importante que eu prepare o corpo para poder competir 100% e não arriscar outra lesão", disse à equipe de assessoria de imprensa.

O tenista número 1 do Brasil e atual 76º do mundo volta a jogar no ATP 250 de Cagliari, na Itália, na abertura da temporada europeia de saibro, previsto para começar no dia 5 de abril. Até a viajar à Europa, Thiago permanecerá em Miami fazendo preparação física e técnica.

O único brasileiro na chave de simples do torneio americano é Thiago Wild. Ele estreia nesta quinta-feira, 25, a partir das 17h40, contra o colombiano Daniel Galán.

adblock ativo