Tênis: ex-número 1 do mundo, Sharapova anuncia aposentadoria aos 32 anos

A tenista russa Maria Sharapova, de 32 anos, anunciou a aposentadoria das quadras, nesta quarta-feira, 26. Em entrevista exclusiva à revista norte-americana Vanity Fair, a atleta falou sobre a necessidade de encerrar a carreira após uma série de lesões. A russa é ex-número 1 do mundo no ranking da ATP e dona de cinco títulos em Grand Slam.

Em quadra, Sharapova foi considerada uma das maiores tenistas de todos os tempos. A russa conquistou os maiores títulos da modalidade em todos os pisos possíveis. Era completa. Seu primeiro Grand Slam foi conquistado em Wimbledon, na grama. Dois anos depois, ela venceu no piso duro durante o US Open. Em 2008, levou o Aberto da Austrália. E mais recentemente, em 2012 e 2014, foi campeã no saibro de Roland Garros.

O último torneio de Sharapova foi em janeiro de 2020, quando perdeu na estreia do WTA de Brisbane, na Austrália, para a norte-americana Jennifer Brady, por 2 sets a 1.

adblock ativo