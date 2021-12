Tênis de mesa: Bahia sedia Copa Brasil e Copa Latina

A partir desta quarta-feira, 28, Lauro de Freitas, localizada na Região Metropolitana de Salvador, será a capital nacional do tênis de mesa, quando sedia paralelamente a 5ª etapa da Copa Brasil e a 3ª Copa Latina 2015, torneios que fecham a temporada do esporte no país.

O evento, que ocorre no ginásio do Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), tem como destaque Gustavo Tsuboi, brasileiro com melhores resultados na Copa do Mundo. Além dele, Jessica Yamada e Ligia Silva, ambas da seleção brasileira, estão inscritas na competição.

A Copa Brasil (que já teve outras quatro etapas em 2015: Piracicaba (SP), Manaus (AM), Maceió (AL) e Jundiaí (SP)) reunirá 770 mesatenistas (636 olímpicos e 134 paralímpicos), divididos em competições de seleções estaduais e de clubes (eliminatórias simples), além da individual, com categorias que vão do pré-mirim a veteranos de mais de 70 anos.

