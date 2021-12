Tendência do Ba-Vi de sábado é ter, no máximo, um desfalque

O exame do atacante tricolor Léo Gamalho não apontou lesão. Constatou somente um pequeno edema numa panturrilha. A princípio, nada que o impeça de atuar. Nesta terça-feira, 30, ele se exercitou na academia. Até esta quinta, 2, deve treinar normalmente com o restante do elenco.



No Vitória, o técnico Vagner Mancini poderá contar com Ramon e Amaral, que não tiveram a pena aumentada em julgamento realizado nesta terça no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelas expulsões no jogo contro o ABC de Natal.

Ramon foi punido por receber cartão vermelho após tocar a bola com a mão com o objetivo de impedir um gol. Já Amaral foi expulso depois de receber o segundo cartão amarelo. Eles poderia receber suspensão de 1 a 3 jogos, mas a Justiça optou pela menor pena. Como eles já ficaram fora da partida contra o Paysandu, estão liberados para o Clássico.

A ausência - ou, na pior das hipóteses, a quase inexistência de baixas de última hora - motiva ainda mais um Ba-Vi que vale vaga no G-4 da Série B. No momento, o Bahia está dentro dele. É o 3º, com 18 pontos. O Vitória vem em 6º, com 16. Entre eles, estão Náutico, 18, e América-MG, 17.

Os desfalques confirmados são de reservas. O lateral esquerdo rubro-negro Euller e os meio-campistas tricolores Rômulo e Bruno Paulista estão na seleção brasileira que disputará o Pan-Americano de Toronto em julho. Além disso, no Leão, estão machucados o zagueiro Luiz Gustavo e o meia Jorge Wagner. No Esquadrão de Aço, o lesionado é o atacante Zé Roberto.

Ver um Ba-Vi com equipes completas é raro. No outro duelo já realizado em 2015, 1 a 1 em 1º de março, pelo Estadual, o Bahia esteve sem o goleiro Omar e o zagueiro Chicão. O Vitória, sem o lateral Mansur e o zagueiro Kadu. Na época, eram todos titulares.

Na Série A do Brasileirão do ano passado, por exemplo, foram dois clássicos. No primeiro (1 a 1), ficaram de fora por lesão os tricolores Guilherme Santos, lateral, Lincoln, meia, e Rhayner (hoje no Vitória), atacante, além dos rubro-negros Cáceres, volante, e Dinei, atacante. No segundo (Vitória 2 a 1), foram dois desfalques. Guilherme Santos estava suspenso. Escudero, meia do Vitória, machucado.

Jogo coletivo

Para sábado, o capitão Escudero está escalado. E afirmou: "Tivemos um bom tempo para treinar para este jogo. Estamos prontos para sair de campo com os três pontos. O grupo do Vitória está muito bem coletivamente. Confio que nosso jogo coletivo vai ser o grande destaque do Ba-Vi".

O desejo de estar presente no clássico é tão forte que, no lado tricolor, o meia Tiago Real, mesmo tendo ficado de fora do treinamento de ontem devido à pancada que levou numa perna durante o triunfo de 1 a 0 sobre o Luverdense, sábado passado, declarou: "De jeito nenhum eu ficarei fora do Ba-Vi. Será um jogo com grande apelo na cidade e fundamental para nossa campanha na Série B. Nossa permanência no G-4 e a briga pelo topo da classificação dependem dele".

Além de Léo Gamalho e Tiago Real, foram poupados dos treinos com bola de ontem o volante Pittoni e o atacante Kieza. Mas nenhum deles preocupa para o jogo.

O Bahia deve jogar com Douglas Pires; Tony, Robson, Titi e Marlon; Pittoni, Souza e Tiago Real; Maxi, Gamalho e Kieza. A escalação do Vitória tende a ter Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Guilherme Mattis e Diego Renan; Marcelo, Flávio, Pedro Ken e Escudero; Rogério e Élton.

