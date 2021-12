Temporada mais longa da F1 começa no Bahrein neste fim de semana

Este fim de semana começa com o Grande Prêmio do Bahrein, a temporada com o maior número de corridas da história da F1, 23 circuitos, e Hamilton e Verstappen como os principais candidatos ao título, se a pandemia permitir.

Bahrain sediará o início da competição pela terceira vez na história (como ocorreu em 2006 e 2010), já que o GP da Austrália, que durante anos foi a tradicional bandeira de largada da temporada, teve que ser adiado para novembro por motivos sanitários.

Espectadores vacinados ou curados da covid-19 poderão desfrutar da corrida no Bahrein.

O espanhol Fernando Alonso, campeão mundial em 2005 e 2006, e que já venceu no Bahrein nas duas ocasiões em que a temporada começou neste circuito, volta à principal categoria do automobilismo aos 39 anos com a equipe Alpine (antiga Renault), após dois anos de ausência.

No entanto, o favorito continua sendo o heptacampeão mundial, o britânico Lewis Hamilton, de 36 anos, da equipe Mercedes, e vencedor das últimas quatro edições da competição.

A promessa Red Bull

Hamilton, que igualou o recorde de Michael Schumacher de sete títulos em 2020, quer superar o alemão este ano. O britânico, recordista de pole positions (98) e vitórias (95), tem a seu alcance a barreira dos 100, nunca atingida.

Seus rivais terão dificuldade para deter o britânico em uma longa competição de 23 corridas (contra as 20 ou 21 de uma temporada normal).

Seu companheiro de equipe Valtteri Bottas, segundo colocado na classificação em 2019 e 2020, ainda parece ter chances de se sagrar campeão. Ele pode começar ganhando no Bahrein, algo que não conseguiu até agora.

O holandês Max Verstappen continua subindo posições nas apostas. Terceiro em 2019 e 2020, o piloto da Red Bull, de 23 anos, registrou os melhores tempos nos testes de pré-temporada (12 a 14 de março), exatamente no circuito do Bahrein.

Mas além disso, a confiança dos carros da Red Bull impressionou, tanto o de Verstappen quanto a de seu parceiro, o mexicano Sergio Pérez. Por outro lado, as Mercedes apresentaram problemas incomuns (caixa de câmbio, eixo traseiro).

"O W12 (carro da Mercedes) não foi tão estável quanto alguns de nossos adversários. A Red Bull estava se saindo melhor", explicou Toto Wolf, diretor esportivo da equipe.

Neste jogo de pré-temporada de pistas falsas, Wolff busca passar a pressão do favorito para a rival Red Bull, algo que o holandês Verstappen rejeitou.

No entanto, será difícil desestabilizar a hierarquia da Mercedes e da Red Bull, já que tiveram que economizar no desenvolvimento tecnológico nesta temporada devido à crise sanitária.

Acidente espetacular de Grosjean

Equipes como a McLaren, com seu novo motor Mercedes (antigo Renault), Aston Martin, Alpine, Ferrari e AlphaTarui, poderão estragar a festa para eles.

Após as primeiras sessões de treinos livres nesta sexta-feira (sessão dupla) e no sábado (uma), teremos que esperar até às 18h (12h, pelo horário de Brasília) para se ter as primeiras respostas da temporada.

Com o grid definido, os carros estarão prontos para iniciar a temporada no domingo em um circuito noturno de 57 voltas de 5.412 m (308.238 no total), além de 15 curvas.

Foi na terceira dessas 15 curvas que, no dia 29 de novembro do ano passado, o piloto Romain Grosjean escapou da morte.

O francês, que este ano corre na Indycar depois de não ter renovado com a Haas, milagrosamente conseguiu sair do carro que ficou partido em dois após bater a 192 km/h.

