Temporada dos grandes clubes tem largada neste fim de semana

Com as Supercopas, tira-teima entre os atuais vencedores do campeonato e da copa de um país, este final de semana marca o começo oficial da temporada 2015/2016 para os maiores clubes europeus. A principal disputa acontece neste domingo, 2, às 11h, entre os arquirrivais Chelsea e Arsenal, na Inglaterra.



A partir de agora, os grandes clássicos do Velho Continente não param mais. As próximas Supercopas a serem decididas serão a da Itália, entre Juventus e Lazio, no sábado, e a da Espanha, em jogos de ida e volta nos dias 14 de 17. Esses dois torneios têm uma peculiaridade. Como a Juve e o Barça ganharam seus dois torneios nacionais, a final será realizada contra o vice-campeão da copa. Na sequência dos tira-teimas, começarão os campeonatos 2015/2016 (veja calendário ao lado).



Será uma temporada repleta de novidades. A janela para transferências internacionais da Fifa, que fechará em 11 dias, movimentou bilhões de reais em contratações nos últimos dois meses (confira as principais na peça ao redor).



O trio de ferro italiano fez contratações de impacto. A Juventus, atual tetracampeã nacional, se reforçou com feras como o atacante croata Mandzukic, a revelação argentina Paulo Dybala e o volante Khedira, titular da Alemanha campeã da Copa do Mundo de 2014. O goleiro Neto, reserva da Seleção Brasileira na Copa América há um mês, é outra novidade.



O zagueiro Miranda, titular da equipe de Dunga, é o principal reforço da Internazionale de Milão. Seu compatriota Luiz Adriano, ao lado do colombiano Carlos Bacca, fortalece o ataque do Milan.



A Inglaterra foi onde se mais gastou. O driblador Rahhem Sterling, contratado pelo Manchester City junto ao Liverpool por 49 milhões de libras esterlinas (R$ 258 milhões), se tornou o oitavo jogador mais caro da história. Para recompor seu ataque, o time da cidade dos Beatles pagou

R$ 140 milhões pelo brasileiro Roberto Firmino.



Na Espanha, por outro lado, os investimentos foram modestos. Campeão europeu, o Barça está proibido pela Fifa de contratar até janeiro de 2016 devido a irregulares envolvendo atletas de base. Terá de esperar cinco meses para oficializar o meia turco Arda Turan e o lateral direito Aleix Vidal. O Real Madrid adquiriu o lateral direito Danilo, da Seleção.



Clássico londrino



O primeiro clássico da temporada, entre os londrinos Chelsea e Arsenal, será no tradicional gramado de Wembley. A final da Supercopa costuma ter caráter festivo. A de hoje, porém, vem ganhando maior atenção por causa de outra rivalidade, a dos treinadores: o português José Mourinho, dos Blues, e o francês Arsène Wenger, dos Gunners.



Em 13 jogos, Mourinho nunca perdeu para Wenger, com quem já discutiu pela imprensa e na beira do campo, com direito a empurrão.



Questionado sobre a rivalidade, o português desconversou: "Quero apenas que meu clube obtenha o melhor resultado possível. O Arsenal não importa para mim, o treinador não importa. Só quero ver o meu time, é a única coisa que importa".

adblock ativo