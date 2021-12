Temporada da NBA começa com recorde de brasileiros

A bola vai subir nesta terça-feira para a abertura da temporada 2012/2013 da NBA, na qual será aberta uma verdadeira caça ao Miami Heat, do astro LeBron James, campeão da última temporada; além disso, seis brasileiros disputarão o campeonato, um recorde.

A primeira partida programada da competição, aliás, colocará frente a frente dois dos mais bem sucedidos jogadores do basquete "verde e amarelo" na NBA: os pivôs Nenê Hilário e Anderson Varejão. Os dois se enfrentarão no duelo entre Washington Wizards e Cleveland Cavaliers, equipes que defendem respectivamente.

Além da dupla, voltarão a jogar no maior campeonato de basquete do mundo, o ala-pivô Tiago Splitter, do San Antonio Spurs, e o armador Leandrinho, recém-contratado pelo Boston Celtics. O Brasil ainda vai ter dois estreantes na competição, o armador Scott Machado, do Houston Rockets, e o pivô Fab Mello, que também vestirá a camisa verde dos Celtics.

Campeão na temporada passada, o Miami Heat começa a temporada ainda mais favorito. A equipe conta com o "Big Three", formado por LeBron James, considerado o maior jogador da atualidade, Dwyane Wade e Chris Bosh.

Além da manutenção da base, vieram importantes aquisições para buscar o anel de campeão pelo segundo ano seguinte. Os reforços são, nada menos que o ala-armador Ray Allen e o ala Rashard Lewis, que juntos somam 30 anos de experiência na NBA (16 do primeiro e 14 do segundo).

Quem pinta como grande rival para o Heat é o Los Angeles Lakers, que buscaram o armador Steve Nash e o pivô Dwight Howard, para fazer companhia ao ala-armador Kobe Bryant e o ala-pivô Pau Gasol. Antes de pensar em título, o primeiro objetivo do técnico Mike Brown é reconquistar a Conferência Oeste, vencida na temporada passada pelo Olkahoma City Thunder.

Sensação da última temporada, que so parou na final contra o Heat, o City Thunder perdeu o vencedor do prêmio de melhor "sexto homem" da temporada passada, o ala-armador James Harden. Ainda assim, a equipe não deixa de ser considerada uma das postulantes ao título. A principal contratação foi Kevin Martin, justamente para a posição de Harden.

O San Antonio Spurs, mantém por mais um ano os 'Três Amigos', Tim Duncan, o francês Tony Parker e o argentino Manu Ginóbili, que mesmo com a equipe em formação fizeram a melhor campanha da Conferência Oeste, durante a temporada regular. A expectativa é que o time, mais experiente consiga ir ainda mais longe.

Correndo por fora, o experiente time do Boston Celtics precisou repor a saída de Ray Allen trazendo o ala-armador Jason Terry. A manutenção da base das últimas temporadas, é o grande trunfo da equipe de Fab Mello e Leandrinho para buscar grandes resultados.

Correm por fora equipes como Chicago Bulls, Indiana Pacers, Memphis Grizzlies, Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Além disso, o Houston Rockets, que na última temporada não chegou a se classificar para os playoffs, pode surpreender, com James Harden e Jeremy Lin, que surgiu como um furacão na temporada passada, ao comandar o New York Knicks em uma inesperada sequência de vitórias.

Entre as 30 equipes que buscarão o título, a novidade é o Brooklyn Nets, que se mudou de Nova Jersey para Nova York. Apenas 12º na Conferência Leste em 2011/2012, a equipe quer buscar uma vaga nos playoffs e para isso teve a boa notícia da permanência do armador Deron Williams. A equipe se fortaleceu mesmo sem seu grande objeto de desejo: Dwight Howard.

A nova temporada também chega com a aparente paz trabalhista, depois do anúncio do convênio coletivo do ano passado. Além disso, o comissário da NBA, David Stern anunciou que deixará a função em 2014, para dar lugar a Adam Silver, seu homem de confiança.

As duas grandes novidades serão as punições para os jogadores que simularem ou exagerarem nas quedas. Além disso, pela primeira vez a história do All-Star Game, não terá a posição pivô na cédula de votação, irritando alguns atletas da função.

