'Temos que ser mais competitivos no Canadá', diz Massa

O brasileiro Felipe Massa definitivamente não está satisfeito com o desempenho da Williams nesta temporada, sua primeira com a equipe. Na 11.ª colocação do Mundial de Pilotos, ele tem três sétimas colocações - na Malásia, no Bahrein e em Mônaco - como melhores resultados. Nas outras três provas, sequer pontuou.

O desempenho mediano em Mônaco, no último dia 25, foi a gota d'água para o piloto brasileiro. Massa decretou: "Nós precisamos ser mais competitivos no Canadá e espero que possamos ter um bom desempenho". A esperança dele é que o carro evolua já para o GP do Canadá, que acontecerá no domingo, 8.

"A velocidade máxima do carro está boa e essa será nossa principal força. Montreal tem recebido algumas grandes corridas recentemente e isso tem muito a ver com o clima, então precisamos estar preparados porque pode chover e, muitas vezes, sem qualquer aviso. A cidade é um lugar muito tranquilo, então é legal voltar lá todo ano", comentou.

adblock ativo