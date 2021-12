Temendo prisão, Blatter não virá ao Brasil para festa pelos 100 anos de Havelange

O suíço Joseph Blatter, o afilhado político de João Havelange, não vai ao aniversário de cem anos do ex-presidente da Fifa, que vai mandar um representante para a festa no Rio de Janeiro. No próximo domingo, o brasileiro completa um século de vida.

Havelange, em 2009, usou seu discurso diante do Comitê Olímpico Internacional (COI) para pedir votos ao Rio de Janeiro para sediar os Jogos de 2016. E lembrou que esse seria um presente para seu centésimo aniversário.

Desde então, porém, o brasileiro perdeu o cargo de presidente de honra da Fifa por um escândalo de corrupção e foi obrigado a deixar o COI por "razões médicas". Sua saída ocorreu uma semana antes de a entidade se pronunciar por conta do mesmo escândalo de propinas que o levou a deixar a Fifa.

Para a comemoração dos cem anos de Havelange, um dos homens presentes será Walter Gagg, representante do alto escalão da Fifa. "Vou ao Brasil para a festa", confirmou à reportagem.

A jornalistas estrangeiros, porém, Blatter explicou que seus advogados o recomendaram que não deixasse a Suíça enquanto sua situação legal não estivesse resolvida.

O risco era de que, ao deixar o país, ele pudesse ser extraditado aos Estados Unidos. O ex-dirigente da Fifa é suspeito de irregularidades em sua condução da entidade, em investigações tanto nos EUA como na Suíça. "Meus advogados disseram: por favor, enquanto houver algo contra você, fique na Suíça. A Suíça nunca vai ter entregar", explicou.

Desde que o processo começou em maio de 2015, Blatter deixou o país em apenas uma ocasião, para uma visita ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Mas Blatter também alegou que não iria ao Brasil "nessa época perturbada" do País.

adblock ativo