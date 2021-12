Teliana Pereira ganha 3 colocações no ranking da WTA

A brasileira Teliana Pereira ganhou três posições no ranking da WTA atualizado nesta segunda-feira. A tenista número 1 do Brasil subiu do 90º para o 87º lugar após chegar à semifinal do ITF de Saint Malo, na França, semana passada.

Entre as principais brasileiras do ranking, Teliana foi a única a ganhar posições na lista. Gabriela Cé sustentou a 237ª colocação, enquanto Laura Pigossi caiu quatro lugares, para 271º. Paula Gonçalves perdeu três postos e aparece agora em 281º.

Sem torneios de peso na semana passada, o ranking não sofreu mudanças no Top 10. Apenas duas trocas de posições movimentaram o Top 20. A russa Ekaterina Makarova subiu para o 14º lugar e desbancou a checa Lucie Safarova para o 15º posto.

A norte-americana Venus Williams ganhou uma colocação também e aparece agora em 18º lugar após ser surpreendida pela croata Mirjana Lucic-Baroni na final do Torneio de Quebec, no Canadá, no domingo. A espanhola Carla Suárez Navarro caiu para o 19º posto.

Fora do Top 20, a alemã Sabine Lisicki galgou sete posições na lista após se sagrar campeã do Torneio de Hong Kong, no domingo. Ela deixou o 31º posto para ocupar agora o 24º.

