Teliana Pereira é eliminada por romena em Florianópolis

Principal tenista brasileira na atualidade, Teliana Pereira não conseguiu repetir no Torneio de Florianópolis a ótima campanha que teve na semana passada no Rio Open, quando chegou às semifinais. Nesta quarta-feira, ela perdeu para a romena Alexandra Dulgheru e caiu na segunda rodada da competição disputada na capital catarinense.

Número 103 do mundo, Teliana tinha conseguido uma boa vitória na estreia em Florianópolis, ao fazer 2 sets a 0 na espanhola Maria Teresa Torro-Flor no dia anterior. Nesta quarta-feira, porém, a tenista brasileira de 25 anos acabou perdendo para a romena também por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1 hora e 42 minutos de partida.

Antes de Teliana, as outras três tenistas brasileiras que entraram na chave principal de Florianópolis foram eliminadas logo na estreia do torneio: Beatriz Haddad Maia, Paula Gonçalves e Gabriela Cé - todas também perderam na primeira rodada do Rio Open na semana passada.

Dona de dois títulos de nível WTA, Dulgheru já ocupou a 26ª posição do ranking, mas atualmente é apenas a 141ª colocada. Agora, depois de eliminar a última esperança brasileira em Florianópolis, ela enfrentará a checa Klara Zakopalova, que também ganhou nesta quarta-feira, ao fazer um duplo 6/3 na francesa Alize Lim.

Outra tenista que se garantiu nesta quarta-feira nas quartas de final em Florianópolis foi a belga Alison Van Uytvanck, que eliminou a argentina Paula Ormaechea com um duplo 6/2. Sua próxima adversária será a espanhola Garbine Muguruza, que tinha se classificado no dia anterior.

