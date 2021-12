Teliana leva virada e é eliminada na estreia em Wimbledon

Não passou da partida de estreia a participação de Teliana Pereira em Wimbledon. Nesta segunda-feira, 27, a Brasileira até começou bem a sua participação no Grand Slam londrino, mas acabou perdendo de virada para a norte-americana Varvara Lepchenko por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/3) e 6/2, em 2 horas e 28 minutos.

Esta foi a terceira participação de Teliana na chave principal de Wimbledon, sendo que em todas elas a brasileira, a número 88 do mundo, foi eliminada na primeira rodada. Agora até esteve perto da vitória, mas acabou sucumbindo diante da 64ª colocada no ranking da WTA.

Teliana terminou a partida com 37 erros não-forçados, quatro a menos do que Lepchenko, mas disparou 23 winners, 14 a menos do que a norte-americana. Além disso, converteu quatro de 13 break points, só que perdeu o seu saque em cinco oportunidades.

Embora disputada em uma quadra grama, a partida teve muitas quebras de serviço, especialmente no primeiro set. Teliana e Lepchenko trocaram quebras de saque no primeiro e segundo games e também no sétimo e no oitavo. No 12º, então, a brasileira converteu mais um break point e aplicou 7/5.

No segundo set, Teliana esteve muito próxima de assegurar a vitória ao abrir 4/1, mas Lepchenko reagiu. A norte-americana devolveu a quebra de saque, forçou a realização do tie-break e triunfou, empatando a partida.

Lepchenko, então, começou com tudo o terceiro set. A norte-americana abriu 3/0, com uma quebra de saque, encaminhando o seu triunfo, definido no oitavo game, quando converteu mais um break point para aplicar 6/2. Assim, fechou o jogo em 2 a 1, eliminou Teliana e avançou para a segunda rodada de Wimbledon.

A adversária de Lepchenko na segunda rodada vai ser a alemã Angelique Kerber, atual campeã do Aberto da Austrália e número quatro do mundo, que nesta segunda superou com facilidade a britânica Laura Robson, apenas 283ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Outros jogos

Número 5 do mundo, a romena Simona Halep avançou na sua estreia no Grand Slam londrino ao superar a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (40ª colocada no ranking) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 5 minutos.

A holandesa Kiki Bertens e a japonesa Misaki Doi também triunfaram nesta segunda na primeira rodada de Wimbledon.

