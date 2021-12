Teliana diz que quer 'aproveitar cada minuto' contra Serena em Roland Garros

Teliana Pereira terá alguns minutos de protagonismo na próxima quinta-feira, 26. Ao vencer a checa Kristyna Pliskova, 109.ª colocada no ranking mundial, nesta terça, 24, a brasileira se classificou para enfrentar Serena Williams na segunda rodada de Roland Garros. Antes de enfrentar a melhor do mundo, a brasileira não fala em vitória, mas em desfrutar um momento histórico.

"A Serena é a melhor do mundo, tem praticamente todos os recordes do tênis. Tenho o dever de entrar, fazer o meu melhor e aproveitar cada minuto dessa oportunidade em Roland Garros", comentou a tenista brasileira.

Será a primeira vez que Teliana vai enfrentar a norte-americana, que busca, em Roland Garros, o 71.º título da sua carreira. A brasileira conta que enfrentar Serena foi um dos incentivos durante a longa recuperação de uma lesão em 2010.

"Estava falando com o meu pai no telefone e ele lembrou que quando estava machucada, sem jogar há um ano e meio, ele me disse: 'Não fica triste, levanta a cabeça que um dia você ainda vai enfrentar a Venus e a Serena'". Esse dia chegou.

