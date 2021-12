Teixeira elogia coragem de Mano Menezes para assumir seleção

Enquanto Mano Menezes dava entrevista coletiva em São Paulo para anunciar que aceitava o convite para ser o novo técnico da seleção brasileira, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, divulgou um comunicado no site da entidade para justificar a escolha. O dirigente revelou ter ficado bem impressionado na conversa que teve com o treinador na noite de sexta-feira e disse acreditar que ele possa fazer um "time competitivo mas que tenha a cara do futebol brasileiro".









