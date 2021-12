Teixeira de Freitas vence na 1ª rodada do Baiano 2ª divisão

Na abertura da Segunda Divisão do Campeonato Baiano, o Teixeira de Freitas iniciou bem sua caminhada em busca da primeira participação de sua história na elite estadual. A equipe do Extremo Sul bateu, em casa, o tradicional Atlético de Alagoinhas por 2 a 1.

Os outros dois jogos da rodada terminaram empatados. Em Pituaçu, o Atlântico, que também tenta um acesso inédito, ficou no 1 a 1 com o Juazeiro. Em Alagoinhas, Catuense e Ypiranga, com longo histórico no estado, não passaram de um 0 a 0.

