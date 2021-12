Teixeira de Freitas e Conquista vencem na Segundona do Baianão

Teixeira de Freitas e Conquista venceram a primeira na Segunda Divisão do Campeonato Baiano no sábado, 17. As equipes bateram Galícia e PFC-Cajazeiras, respectivamente, em duelos válidos pela 2ª rodada da competição.

Jogando em Salvador, o Teixeira de Freitas surpreendeu e goleou o Galícia por 4 a 1, no estádio de Pituaçu, e assumiu a liderança da competição devido ao saldo de gols. No outro jogo, o Conquista venceu o PFC-Cajazeiras, em Vitória da Conquista, por 3 a 2. No fechamento da rodada, Atlético e Colo Colo empataram sem gols em Alagoinhas.

Agora, as equipes voltam a campo no próximo fim de semana. No sábado, 24, PFC-Cajazeiras e Colo Colo se enfrentam às 9h, em Pituaçu. Já no domingo, 25, o Teixeira de Freitas recebe o Atlético, às 15h, no duelo entre os líderes. E, no Lomanto Júnior, Conquista e Galícia fecham a rodada, às 16h.

