Técnicos disputam versão do 'vencedor do Ba-Vi'

Igualdade no resultado em campo, briga de versões fora dele. Os treinadores da dupla Ba-Vi disputaram, cada qual com seu cabedal de argumentos, a livre interpretação do verdadeiro vitorioso do clássico.

Cristóvão Borges, comandante tricolor, foi pela linha dos tropeços nos pequenos detalhes para justificar o empate. "O torcedor do Bahia sai orgulhoso do desempenho da equipe, isso foi muito importante para nós. Por outro lado, tivemos bolas que poderiam ter resolvido o jogo, mas não resolvemos. O importante foi a consistência que tivemos durante os 90 minutos", resumiu.

O destaque em sua fala foi o lance ocorrido aos 23 minutos do segundo tempo, quando Fernandão desperdiçou a bola do jogo, chutando em cima do goleiro Wilson. Apesar da falha clara do centroavante, Cristóvão não fez da coletiva uma inquisição. "Erros acontecem e o Ba-Vi é sempre um jogo muito tenso para os dois lados. Poderíamos ter mais sorte, mas fizemos um jogo de muita qualidade", disse, em tom sereno.

Já o treinador do Vitória, Caio Júnior, preferiu ressaltar os aspectos disciplinares e a boa organização dos jogadores rubro-negros. "O Ba-Vi é sempre um jogo pegado e com contato físico, mas se vocês observarem, o Vitória não teve nenhum atleta amarelado. Tenho bastante orgulho disso, pois trabalho esse aspecto com os jogadores. O Bahia, por sua vez, teve três atletas advertidos", diferenciou.

Caio Júnior também ressaltou a qualidade técnica do Vitória e a postura excessivamente defensiva do rival. "O Bahia jogou boa parte do jogo atrás. Isso não me surpreendeu, pois assisti os três últimos jogos deles. Acho que, se tivéssemos marcado um gol logo, eles teriam aberto e, com o contra-ataque puxado por Máxi e Escudero, teríamos tido uma outra dinâmica de jogo", condensou, em exercício de futurologia.

Os dois treinadores também mostraram preocupação com os próximos adversários no decorrer do Brasileiro. No próximo domingo, o Bahia recebe o Goiás na Fonte Nova, enquanto o Vitória vai até o Paraná enfrentar o Coritiba, vice-líder do campeonato.

"Os jogadores que entraram hoje foram muito bem. Feijão, Wallyson, Adu tiveram boas atuações. Agora, é analisar com os outros que voltam para montar a melhor opção de time", projetou Cristóvão.

Já Caio Júnior mostrou preocupação com o desafio. "É um jogo difícil. Sou de Curitiba e sei disso. Contudo, nós temos consciência do nosso potencial para buscar um bom resultado fora de casa", reforçou.



