Técnicos de Bahia e Vitória repetem duelo do 'mistério'

O misterioso duelo de escalações do primeiro Ba-Vi das finais do Baianão, na semana passada, repete-se para o jogo deste domingo, 13, em Pituaçu, na grande decisão do Campeonato. Com a adição do tempero de se saber o que cada clube precisa para levantar o título, Ney Franco, técnico do leão, e Marquinhos Santos, treinador do Bahia, blindaram ainda mais seus treinos para não dar pistas ao adversário.

Com um rachão, o Vitória, que precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título, encerrou na manhã deste sábado, 12, sua preparação para o clássico com um rachão e treino de jogadas de bola parada. Sem problemas médicos para escalar seus titulares (apenas Hugo, suspenso, está impedido de jogar), Ney Franco sinaliza com duas formações para ir a campo.

Ainda sem a certeza se trocará o criticado Rodrigo Defendi por Luiz Gustavo na zaga, o treinador deve mesmo colocar Juan na lateral-esquerda e formar um meio de campo com o volante Neto Coruja, deslocando José Wellison para atuar como armador ao lado de Cáceres, com Souza, Marquinhos e Dinei no trio de ataque. Sua outra opção é trocar um dos meio-campistas por William Henrique.

Bahia

O Bahia também finalizou sua preparação para o Ba-Vi com um rachão e cobranças de bola parada. Contudo, no treino do Fazendão, vários jogadores não participaram da atividade para fazer tratamento médico, sendo dois titulares entre eles: Talisca, com dores no tornozelo, e Rhayner, que sente a panturrilha. O clube, em nota oficial, coloca os atletas como dúvida para o jogo, mas eles devem ir a campo, assim como aconteceu na semana passada.

Antes de iniciar a atividade no gramado, houve uma palestra no auditório do Fazendão, entre o técnico Marquinhos Santos e os jogadores. O treinador teve uma conversa longa, de quase uma hora, com o grupo, e exibiu vídeos sobre o adversário.

Sem poder contar com o lateral Guilherme Santos, com uma lesão na coxa, e Uelliton, suspenso, Marquinhos Santos tem a dúvida entre Pará (favorito), Raul e Helder (improvisado) na lateral-esquerda da equipe. Na escalação de meio-de-campo, Pitoni e Rafael Miranda disputam a vaga deixada pelo volante.

